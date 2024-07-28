Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika
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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Sosyal medyadan Atatürk\'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Tokat'ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin'den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel'in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi 50 yaşındaki İsak Yiğit hayatını kaybetti.

28.07.2024 00:20
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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan "Atatürk" kavgası ölümle bitti. Mersin'den gelen kişiler tarafından darbedilen Mustafa Günel, evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Günel'in açtığı ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

"ATATÜRK" TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI KİŞİLERE EVİN KONUMUNU ATTI

Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı. Bunun üzerine Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, beraberinde eşi İsak Yiğit, oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Günel, Sosyal Medya, Mersin, Tokat, Zile, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika

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