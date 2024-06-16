Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira - Son Dakika
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Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Karabük'te bir otel ve restoranına garson arayan bir kurum, günde 10 saat çalışacak ve günlüğü 500 lira olacak eleman arıyor. İlan part-time olarak açılırken 10 saat için 500 TL verilecek olması sosyal medyayı karıştırdı. Söz konusu iş ilanı eleştirilerin odağında oldu.

16.06.2024 13:53
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Karabük'te otel ve restoranına garson arayan bir kurumun verdiği ilanın şartlarında günlük çalışma süresinin 10 saat, günlük ücretin ise 500 TL olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kurumun part-time olarak yayınladığı ilanda çalışma süresi ve ücreti dikkat çekerken ek haklarda sadece yemeğin olması tepki çekti.

SAATİ 50 LİRADAN ÇALIŞACAK GARSON ARANIYOR

Söz konusu ilanda, "Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restoran işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşılırken çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklarda sadece yemeğin bulunduğu ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi.

İlan, kısa sürede sosyal medyada yayılırken eleştirilerin de odağında oldu. Kullanıcılar ilandaki şartların ağırlığına tepki gösterirken, "İşçi değil, köle arıyorlar" yorumunda bulundu.

Karabük, 3.Sayfa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • recep özoğul: Utanmaz adamlar. Bu oteli bir araştırın. Çalışanlarının sigortası var mı, sözleşmesi var mı 61 0 Yanıtla
  • Özcan Savcı: patronların çoğu böyle köle arıyorlar sonrada işçi bulamıyoz derler 53 0 Yanıtla
  • Resul Bey: paragöz, dini imanı para olan, sıfıf arabalarını her sene değiştirme, mal mülk üstüne yenilerini ekleme derdinde olan çalışan ve gariban hakkını değil rahatını arttırmak için hak hukuk gözetmeyen adi sermaye sahipleri olduğu sürece bizden bir halt olmaz olamaz. 42 0 Yanıtla
  • Hakan Tani: Türkiyenin gerçek hali bu 39 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: ÇOK BİLE VERMİŞ PARAYI 2000 DE VERSEN GÜNLÜK YİNE ÇALIŞMAZLAR. ÇALIŞMA AHLAKI DİYE BİR ŞEY YOK. ADAM BUNU BİLE BİLE TEKLİF EDİYOR. 1 29 Yanıtla
    Alp Derman: ironi mi yapıyorsun ciddi misin çözemedim 5 0 Jim Beam null: Mehmet bey git çalış o zaman 1 0
  • Galatasaray Spor kulübü: Otel sahibinin çocukları bu işe muhtaç olabilir belki ilerde 20 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Yan haklar ; yemek ))) yatacak yeriniz yok ! 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Patronu zengin edecek köle aranıyor 3 0 Yanıtla
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