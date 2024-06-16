Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

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Karabük'te otel ve restoranına garson arayan bir kurumun verdiği ilanın şartlarında günlük çalışma süresinin 10 saat, günlük ücretin ise 500 TL olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kurumun part-time olarak yayınladığı ilanda çalışma süresi ve ücreti dikkat çekerken ek haklarda sadece yemeğin olması tepki çekti.

SAATİ 50 LİRADAN ÇALIŞACAK GARSON ARANIYOR

Söz konusu ilanda, "Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restoran işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşılırken çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklarda sadece yemeğin bulunduğu ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi.

İlan, kısa sürede sosyal medyada yayılırken eleştirilerin de odağında oldu. Kullanıcılar ilandaki şartların ağırlığına tepki gösterirken, "İşçi değil, köle arıyorlar" yorumunda bulundu.