SPK başvurusuyla yürütülen AZTEK soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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SPK başvurusuyla yürütülen AZTEK soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

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SPK'nın yazılı başvurusuyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, @HECTORAS58 hesabından AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

11 şüpheli gözaltına alındı

Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası Kurulu3. SayfaİstanbulEkonomiFinansSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: SPK başvurusuyla yürütülen AZTEK soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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