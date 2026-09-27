SPK bildirimi sonrası fon soruşturmasında firmalara malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı.

FİRMALARA YÖNELİK TEDBİRLER KALDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı firmalar hakkında yeni ösu gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu firmalara uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.