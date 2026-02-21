Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Tamamlandı

21.02.2026 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Almanya'da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'nun Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

