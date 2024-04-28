Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü

Kastamonu'da bir şahıs, su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldürdü. Olay, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Mehmet Başoğlu, su parasını toplamak istediği sırada Mehmet Depişgen tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Depişgen'in yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

28.04.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir şahıs, su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet D. su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet D. ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Mehmet D., Başoğlu'nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı 'cinayet'ten sabıkalıymış

Aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısının 'cinayet' suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu Merkez, su faturası, Kastamonu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:16:43. #1.13#
SON DAKİKA: Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement