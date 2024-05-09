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Suç makinesi Seyhan polisinden kaçamadı

ADANA - Adana'da 60'ı dolandırıcılık 1'i kasten yaralama,1'i ise hırsızlık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan şahıs, Seyhan Polisi tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı Mirzaçelebi Mahallesi 31014 Sokak üzerinde durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü sonrasında şahsın 60'I dolandırıcılık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler şahsı muhafaza altına alarak hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirilmek üzere 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

İfadesi alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.