Suçlu Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve ruhsatsız ateşli silah ile mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve ruhsatsız ateşli silah ile mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli'de beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR