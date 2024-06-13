Şuhut'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıkları ve canlı hayvan nakli denetimi yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşan kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarının önlenmesi ve canlı hayvan nakli yapan satıcıların denetimi maksadıyla kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ile Şuhut ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimlerde özellikle nakil, sevk ve hayvanların küpelerine dikkat edilirken menşei belli olmayan, küpesiz ve sevk evrakları bulunmayan hayvanları taşıyan sahipleri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerin bayramın ilk gününe kadar devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR