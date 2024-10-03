Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir inek, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin çiftçiye ait olduğu ve kurtarma çalışmaları sırasında köylülerin de yardım ettiği öğrenildi.

03.10.2024 17:36  Güncelleme: 17:44
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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Mahmutağa Mahallesinde Hasan D. adlı çiftçiye ait inek sulama kanalına düştü. İneğin kanaldan çıkamaması üzerine köylüler kurtarma çalışması başlattı. İneğin boynuna ve ayaklarına ip takılıp traktör yardımı ile sudan çıkarılmaya çalışılan inek bir türlü çıkarılamayınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri köye gelerek sulama kanalına düşen ineği kurtardı.

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı
Kaynak: İHA

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