Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Mahmutağa Mahallesinde Hasan D. adlı çiftçiye ait inek sulama kanalına düştü. İneğin kanaldan çıkamaması üzerine köylüler kurtarma çalışması başlattı. İneğin boynuna ve ayaklarına ip takılıp traktör yardımı ile sudan çıkarılmaya çalışılan inek bir türlü çıkarılamayınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri köye gelerek sulama kanalına düşen ineği kurtardı.
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