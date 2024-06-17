Sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden yaptığı çalışma sonucunda Dağ'ın cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA