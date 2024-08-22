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Sulama kanalında aranan kardeşlerden ikincisinin de cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan kardeşlerden ikincisinin de cesedine ulaşıldı.

Olay, Harran ilçesine bağlı Büyüktürbe Mahallesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz Salı günü sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf ile ağabeyi İsa Hamadi'nin akıntıya kapılması sonucu ekiplerce başlatılan çalışmalarda dün İsa Hamadi'nin cesedinin bulunmasının ardından Yusuf Hamadi'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Çalışmalarını sürdüren dalgıç ekipler, Yusuf Hamadi'nin cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında buldu. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.