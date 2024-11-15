Sultan Sazlığı'nda Yangın

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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ile Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su kamışlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, haber verilmesi üzerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.