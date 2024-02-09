Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu
İSTANBUL Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarpması sonucu seferler durdu. Kaza sonrası olay yerine sevk edilirken, tramvayın çarptığı yaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Kafes-38' operasyonları kapsamında Balıkesir'de Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da Nevzat Halitoğlu'nun liderlik ettiği 2 Organize Suç Örgütünün çökertildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
ABD, 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor ve İsrail en çok yardım alan ülke konumunda. ABD, her yıl İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor. Kararnameye göre, silah yardımı alan ülkelerin çatışma durumunda sivillere yardımların teslim edilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına rağmen ABD, Refah'ta yapılacak büyük bir operasyonu desteklemeyeceğini belirtti.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Yönetmeliğe göre, deneyim, sağlık şartları ve sürücü belgesi geçmişi gibi koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin tsunamiye yol açmayacağı belirtildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin tamamıyla teamüllere uygun bir işlem olduğunu belirtti. Kurtulmuş, CHP'nin iptal istemiyle AYM'ye başvurusuna ilişkin olarak ise "Bu işlemde bir usul hatası yoktur. Bu, bir milletvekilliğinin düşürülmesi değil, milletvekilliğinin düşmesidir. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, göreceğiz" diye konuştu.
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