Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu - Son Dakika
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Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

Sultanahmet\'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durduİSTANBUL Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarpması sonucu seferler durdu.

09.02.2024 23:33
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Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

İSTANBUL Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarpması sonucu seferler durdu. Kaza sonrası olay yerine sevk edilirken, tramvayın çarptığı yaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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