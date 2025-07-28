Sultanbeyli Belediyesi Bursa\'daki Orman Yangınlarına Destek Gönderdi

Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi'ni (SAKUT) ve su tankeri araçlarını bölgeye gönderdi.

Yangının etkili olduğu alanlarda görev alan SAKUT ekipleri, yangın söndürme personeliyle koordineli şekilde söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Yangınla mücadelede aktif rol üstlenen SAKUT ekipleri, bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor.

Konuyla ilgili Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla SAKUT ve su tankeri araçlarımızı bölgeye sevk ettik. SAKUT ekibimiz, yangın söndürme çalışmalarında yoğun gayret gösterdi. Ekiplerimiz görevini başarıyla tamamlayarak ilçemize döndü. Yeşil Vatanımızı korumak için gece gündüz demeden çalışan tüm kahramanlarımıza ve SAKUT ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL