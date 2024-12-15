Sultanbeyli'de araç dereye uçtu
İSTANBUL - Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobildeki 5 kişi hafif yaralandı.
Olay 21.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre O.Ç. idaresindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak dereye uçtu.
Olay sonucu otomobildeki 5 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmedi üzerine olay itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
Dereden vinç yardımıyla çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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