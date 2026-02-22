Sultanbeyli\'de fırınlara Ramazan denetimi: Eksik tespit edilen işletmelere ceza yağdı

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gerçekleştirilen gramaj, hijyen ve etiket denetimlerinde, eksikliği tespit edilen işletmelere ceza yağdı.

Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayının bereketiyle birlikte fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda; Ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. İşletmelerin üretim alanları ile satış tezgahlarını inceleyen ekipler, standartlara uygun üretim yapan fırıncılara teşekkür ederken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarıları yaptı ve yasal işlemleri uyguladı.

"Tüm kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını ve hakkını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Tombaş, "Ramazan'da sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada. Gramaj ve hijyen başta olmak üzere tüm kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın hakkını gözeten denetimlerimizi Ramazan boyunca sürdüreceğiz"

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu. Zabıta ekiplerimiz sahada titiz bir çalışma yürütüyor. Esnafımızla iş birliği içerisinde, doğrudan vatandaşımızın hakkını gözeten bu denetimlerimizi Ramazan boyunca aynı hassasiyetle sürdüreceğiz." - İSTANBUL