Sultanbeyli'de Gecekondu Yangını

28.05.2026 04:43
Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı, yangın söndürüldü.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, yangın sonucu gecekonduda büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında gecekonduda bulunan 2 kişi, mahalle sakinleri tarafından hızla dışarı çıkartılarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı hazırda bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayı gören mahalle çocuklarından Fatih Mehmet Dikici, "Ben burada scooter ile geziyordum. Alevleri gördüm, abilere haber verdim. Sonra itfaiye insanları kurtardı. Yaralı yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

