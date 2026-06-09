Sultanbeyli\'de Yangın: Maddi Hasar Büyüdü

Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya ve bahçeye sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina ve çatısında geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi Dereseki Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın çatısında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle yangın 3'üncü kata ve bitişik nizamdaki bir bina ile bahçesine de kısmen sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yanan binada soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle binanın çatısı ve alt katında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL