Sultangazi\'de Aile Katliamı ve İntihar

İstanbul Sultangazi'de tartıştığı karısını ve kızını öldüren adam intihar etti. Adamın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurum'da işlemleri tamamlanan aile bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi 2552 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı. Hayrettin Kırbaş, bir süre sonra av tüfeği ile eşini ve kızını öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine özel harekat polis ekipleri de destek verdi. Eve giren ekipler yerde yatan 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan işlemlerin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayrettin Kırbaş'da psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Bugün öğle namazına müteakiben Sultançiftliği Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları katıldı.

Mahalle sakinlerinden Serkan İlk; "Olay gecenin 04.30 buçuk 05.00 aralarında biz uyuduğumuz sırada gerçekleşti. Saat 05.00 sıralarında işte silah sesiyle uyandık. Geldiğimizde önce kızını daha sonra karısını vurduğunu, sonra da kendisini vurarak intihar ettiğini biliyoruz. Tam olarak ne sebepten ötürü olmuş onu tam bilmiyoruz. Aralarında psikolojik sorun olduğunu söylediler. Bize daha önceden ufak kavgalar olmuştu. Böyle bir şey olacağı aklıma gelmedi. Zaten adam 70 yaşında bir adam karısına zaten 67 yaşında kızı da zaten büyük küçük değil yani 47-48 yaşlarında hani tam olarak ne olduğunu nasıl olduğunu şey olarak bilmiyoruz. Dediğim gibi psikolojik sorunu vardı" dedi. - İSTANBUL