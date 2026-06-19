Sultangazi'de Avize İmalat Alanında Yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de Avize İmalat Alanında Yangın

Sultangazi\'de Avize İmalat Alanında Yangın
19.06.2026 18:31
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Sultangazi'de avize imalatı yapılan iş yerinde toz boyaların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Sultangazi'de avize imalatı yapılan bir iş yerinin dış bölümünde bulunan toz boyaların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Avizeciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avize imalatı yapan bir iş yerine ait dış bölümde bulunan toz boyaların depolandığı alanda çıktı. Tutuşan boyaların yanmasıyla kısa sürede yoğun siyah duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Daha sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan yangının yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Avize İmalat Alanında Yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Avize İmalat Alanında Yangın - Son Dakika
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