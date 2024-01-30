Sultangazi\'de Ayakkabı Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de 1 saat arayla çıkan yangında ayakkabı atölyesi alevlere teslim oldu

Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı: O anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katında yer alan atölyede çıkan yangın, söndürüldükten 1 saat sonra tekrar alevlendi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, atölyenin son hali dronla görüntülendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2497 Sokak üzerinde bulunan ayakkabı atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın üst katında yer alan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan çalışanları tahliye etti. Atölyenin içindeki malzemeler nedeniyle çeşitli patlamaların meydana geldiği yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yangın 1 saat sonra tekrar alevlendi. Patlamaların meydana gelmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilerek hummalı bir çalışma daha başlatıldı. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Olayda, can kaybı bulunmazken, maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından atölyenin son hali ve itfaiye ekiplerinin çalışması dronla görüntülendi.

"Yangın rüzgarın etkisiyle alevleniyor"

Yangınla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Muhammed Ayşan, "Üst katta bulunan ayakkabı atölyesinde bir yangın çıkıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle alevleniyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, vatandaşları tahliye ediyorlar. Şu civardaki evlere sıçramasın diye olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Patlamalarda içeride bulunan malzemelerden dolayı meydana geldi. O sebeple yangına daha geç müdahale edildi" dedi.

"Patlama sesini duyunca direkt dışarı koştum"

Yangının çıktığı yerde patlama seslerini duyan Cumali Muhammed Candal, "Abi patlama sesini duydum. Ben bir patlamanın olduğunu düşündüm. Patlama sesi 2,3 defa geldi. Ben o esnada dükkanda çalışıyordum. Patlama sesini duyunca direkt