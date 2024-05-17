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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının olduğu alan böyle görüntülendi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo kısmında başlayan ve kısa sürede diğer alanlara sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın esnasında yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülen depo havadan görüntülendi.

Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.