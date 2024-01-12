Sultangazi\'de Benzin İstasyonu Yakınındaki Elektrik Trafosunda Patlama

Sultangazi'de bir benzin istasyonu yakınındaki elektrik trafosunda yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. BEDAŞ yaklaşık 6 saat boyuncu bölgeye elektrik veremezken patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1302. Sokakta yaşandı. İddiaya göre benzin istasyonunun hemen arka tarafındaki trafodan önce dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra ise trafo içindeki yüksek gerilim hatlarının bir biri ile temas etmesi sonucunda patlamalar yaşanmaya başladı. Durumu fark eden istasyon görevlileri ve vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeyi çevirerek güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar ise panik halinde sokağa döküldü.

Yaşanan olay bölgede paniğe neden olurken olay yerine gelen elektrik ekipleri enerjiyi keserek trafoda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Elektrik kesintisi nedeniyle mahallenin bir kısmı karanlığa gömüldü. BEDAŞ'ın yaptığı çalışma nedeniyle bölgeye yaklaşık 6 saat boyunca elektrik verilemezken trafodaki patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL