Sultangazi'de Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

08.06.2026 15:29
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Baran Fakhani'nin ailesi, adliye önünde adalet çağrısı yaptı. 'Hakkımızı arayacağız' dediler.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin yakınları Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Acılı baba Hakim Fakhani, "Hakkımızı sonuna kadar yasal olarak arayacağız. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani ile birlikte 34 GG 502 plakalı araçta seyir halindeyken başka bir otomobille çarpışmıştı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgada Fakhani ailesi, bıçak ve sopalarla saldırıya uğramış, kavgada baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırmış, iki ay sonra evleneceği öğrenilen Baran Fakhani, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ekiplerce yürütülen çalışma neticesinde, İ.D. ile onunla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınmıştı. Baran Fakhani'nin yakınları Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"En ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız"

Baran Fakhani'nin avukatı, aynı zamanda akrabası olan Cahit Fakhani, "Bu olay hepimizin acısıdır. Bu iyiliğe verilmiş bir zarardır. Biz bu kötülüğün, bu canavarca, vahşice işlenmiş eylemin karşısındayız. Hukuken cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız. Biz bunun karşısındayız. Failler eylemi tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirmişlerdir. Asıl eylemde görüntülerde gözüken ancak diğer faillerle müşterek halde gerçekleştirilen bu olayda, eyleminden vazgeçmemiş, kararlılıkla diğer kişilerden aldığı güçle topluca bir saldırı gerçekleşmiştir. Diğer faillerin de müşterek şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Bunlar nitelikli bir kasten öldürme durumudur. Tasarlanarak, canavarca bir hisle gerçekleşmiştir. Biz yargıya güveniyoruz. Yargının hak ettikleri cezayı vereceğine de zaten güveniyoruz. Toplumda bir hukuk güvenliği vardır. Hukuken insanlar güvenlikle araçlarından ineceklerdir. Maddi bir hasar, bir kaza olduğunda herkes aracında silah, bıçak, sopa mı taşıyacak. İnsanlar bu düşünceyle mi trafiğe çıkacaklar. Bunun karşısında olacağız. Dolayısıyla kamuoyu da bunun karşısındadır. Biz cezalandırılmaları, en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Hakkımızı sonuna kadar yasal olarak arayacağız"

Öldürülen Baran Fakhani'nin babası Hakim Fakhani, "Kadınlarımız canavar yetiştirmesinler, insan yetiştirsinler. Buna dikkat etsinler. İstanbul Emniyeti'ne, özellikle Gayrettepe Emniyeti'ne binlerce kez teşekkürler. Çok kısa sürede hepsi birden gözaltına alındılar. Teşekkür ederim. Hakkımızı sonuna kadar yasal olarak arayacağız. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Acılı anne Gülüzar Fakhani, "Ben çocuğumu bıçak alması için neden bırakmadım. Herkes çocuklarını öyle yetiştirsin. İnsanları rahatsız etmemesi için sokakta ses çıkartsın istemedim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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