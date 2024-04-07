Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileri ile, "Sürekli gelip müşterileri kaçırıyorsunuz iş yapamıyoruz" diyen esnaf arasında kavga çıktı. Olayda çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.
Olay saat 00.00 sıralarında Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine gece bekçileri 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de gece bekçileri ile esnaf arasında kavga çıktı - Son Dakika
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