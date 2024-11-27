Sultangazi'de Geri Dönüşüm Yalanı ile Yağ Çaldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Geri Dönüşüm Yalanı ile Yağ Çaldı

Geri dönüşüm firmasında çalıştığını söyleyen şahıs, döner salonundan varil dolusu yağ çaldı.

27.11.2024 23:49
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Sultangazi'de geri dönüşüm yalanı ile varil dolusu yağ çaldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de döner salonuna giderek geri dönüşüm firmasında çalıştığı yalanı söyleyen bir şahıs, varil dolusu atık yağı çalarak kaçtı. Olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kapalı panelvan araç ile iş yerine geldi. Geri dönüşüm firmasında çalıştığı yalanını söyleyerek varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi geri dönüşüm firmasını aradığında böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendi. Aynı şahsın daha öncede benzer şekilde farklı yerlerden atık yağları aldığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Panelvan araç ile işyerine gelen şahıs, varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine gelen şahsın dolu olan varili aracına aktardıktan sonra boşalan varili geri getirerek iş yerine bıraktığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Geri Dönüşüm Yalanı ile Yağ Çaldı - Son Dakika

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