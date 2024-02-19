Sultangazi'de yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada beton mikseri şoförü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Faciadan dönülen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 11.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Malkoçoğlu Mahallesi Mescidi Selam durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Büyükkeskin yönetimindeki 34 GAD 137 plakalı beton mikseri, Mescidi Selam durağından yolcu almak için bekleyen 34 TN 1834 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada mikser şoförü Muhammet Büyükkeskin ile otobüste bulunan Kübranur Ercan, Hüseyin Fişek ve Şehri Fişek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile Eski Edirne Asfaltı trafiğe kapanırken, yolcular yürümek zorunda kaldı. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaşanan olayı anlatan esnaf Ahmet Zorba, "Biz burada çalışıyorduk baktık güm diye bir ses geldi. Pencereden bakınca burası İETT durağı beton mikseri arkadan vurdu. Vurunca arkada oturanlar galiba yaralandı. Cam patladı. Kamyon şoförü de hafiften yaralandı. Burası İETT durağı olduğu için otobüs durdu. Beton mikseri otobüse vurdu. Biz de camdan bakınca gördük hemen yardıma koştuk" dedi.
Kaza anı kameraya yansıdı
4 kişinin yaralandığı olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikserinin çarptığı görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 3 yolcu yaralandı - Son Dakika
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