Sultangazi'de İmam Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sultangazi'de İmam Cinayeti: 2 Tutuklama

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Sultangazi'de İmam Bozkurt'u öldüren Ferhat İ. ve yardımcısı R.A. tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

13.01.2025 17:34
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Sultangazi'de İmam Bozkurt'u öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultangazi'de İmam Bozkurt'u silahla vurarak öldürdükten sonra Sakarya'da yakalanan şüpheli Ferhat İ. ile olay sırasında kaçmasına yardımcı olan suç ortağı R.A.emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 9 Ocak tarihinde saat 08.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İmam Bozkurt (30), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde saldırının Ferhat İ. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Emniyet kayıtlarında, 10'u kasten yaralama olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ferhat İ., cinayetin ardından Sakarya'ya kaçmıştı. Ekiplerin adresini belirlediği şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayetin detayları ortaya çıktı: Akrabalarını arayıp "intikam aldım' demiş

Polis ekipleri, yakalanan şüpheliyi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Emniyetteki işlemleri esnasında Ferhat İ., kaçmasına yardımcı olan R.A.'nın adını verdi. Ekipler cinayette adı geçen diğer şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından R.A. da yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarının devamında, İmam Bozkurt'un 2023 yılında Ferhat İ.'yi Diyarbakır'da ayaklarından silahla vurarak yaraladığı tespit etti. Şüpheli Ferhat İ.'nin, İmam Bozkurt'u silahla vurduktan sonra Diyarbakır'da bulunan akrabalarını arayarak "İntikam aldım" dediği öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi\'de İmam Cinayeti: 2 Tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de İmam Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika

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