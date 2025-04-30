Sultangazi\'de İşçi Rüzgar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de kamyonet üzerinde tabela montajı yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabelacıda çalışan Özcan Palabıyık (58), tabela montaj sırasında aşırı rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonucu kafası yere çarpan işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Palabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL