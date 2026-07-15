Sultangazi'de Kamyonda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kamyonda Yangın Çıktı

15.07.2026 13:07
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonun motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci mevkiinde malzeme yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde çuvallar dolusu malzeme bulunan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun ön kısmını sararken, araç adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan geçen diğer araçların zarar görmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kamyonun arka kısmında bulunan malzeme yüklü bölüme sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kamyonun ön kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Kamyonda Yangın Çıktı - Son Dakika

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