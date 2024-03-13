Sultangazi\'de Kamyonet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sultangazi'de gözlerine kestirdikleri kamyoneti çalmak için plan yapan motosikletli iki hırsız, yanlarında getirdikleri şarjlı jet taşı motoru ile direksiyon kilidini keserek dakikalar içinde kamyoneti çalarak kaçtılar. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz pazar günü gece saat 23.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mobilya imalatı yapan Furkan Türe, cuma akşamı paydos ettikten sonra işyerini kilitledi. Ardından ise sevkiyat yapmak için kullandıkları kamyonete "baston" diye tabir edilen direksiyon kilidini taktıktan sonra oradan ayrıldı. Pazar günü saat 22.30'da ise işyerini ve şirket araçlarını kontrol etmek için gelen Türe, burada bir süre oyalandıktan sonra ayrılarak evine gitti. Aradan 1 saat geçmesinin ardından ise saat 23.30 sıralarında maskeli 2 kişi motosiklet ile olay yerine geldi. Şahıslardan birisi motosiklette bekleyerek nöbet tutarken, diğeri ise yanlarında getirdikleri şarjlı jet taşı motoruyla direksiyon kilidini keserek kamyoneti çaldı. Araçtaki hırsız kamyonetle diğeri ise motosikletle oradan kaçtı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan Furkan Türe, "Ben saat 22.30 civarında araçlarımı kontrol etmeye geldim. Pazar günü akşamı. Ben gittikten bir saat sonra yani 23.30 civarında aracıma iki kişi motosikletle gelip çalmışlar. Daha önceden de bakmışlar aracıma. Aracımda baston kilidi vardı. Kapısını açıp şarjlı jet taşıyla kesip baston kilidini çıkartıp, düz kontak yapıp arabamı çalıyorlar. Yani biz bazen arabayı dört beş seferde çalıştıramazken bu arkadaşlar tek seferde arabamızı çalıştırıp kaçırıyorlar. Şüphelilerin en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Çünkü büyük bir masrafı var bana. Yenisini alsam bugün 750- 800 bin lira. Nasıl işin içinden çıkacağım ben de bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda bulunur. Yani elimiz ayağımızı görüyordu. Bir sürü yere giderken rahat rahat gidiyorduk. Mallarımızı fazlasıyla taşıyorduk. Içinde malımız da vardı o mallar da gitti. Arabaya mı yanalım, içindeki mallara mı yanalım biz de bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bulunur bu suçlular" dedi.
Olay anı kamerada
Olay yerine motosiklet ile gelen maskeli iki şüpheliden birisi olay yerinde nöbet tutarken suç ortağı ise yanlarında getirdikleri şarjlı jet motoru ile direksiyon kilidini keserek düz kontak yaptığı kamyoneti dakikalar içinde çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin olay yerine motosiklet ile geldiği, motosiklet sürücüsünün kamera açısından ayrıldığı, diğer şüphelinin ise jet motoru ile direksiyon kilidini kestiği esnada kıvılcımların çıktığı, daha sonra ise kamyoneti çalıştırarak bölgeden uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Kamyonet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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