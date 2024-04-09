Sultangazi'de Lahmacun Tartışması Sonrası Dükkan Kurşunlandı

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Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Lahmacun tartışmasının ardından dükkanı kurşunlayıp kaçtı

İSTANBUL - Sultangazi'de iftar sonrası bir pideciye gelen iki kişi, lahmacun istedi. İş yeri sahibinin iç olmadığını ve fırının kapalı olduğunu söyleyince şahıslar gitti. Bir süre sonra dükkana tekrar gelen iki kişi, dükkanı kurşunlayıp kaçtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 6 Nisan Cumartesi akşamı Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir pidecide meydana geldi. İddiaya göre, iftardan yarım saat sonra dükkana gelen iki müşteri lahmacun siparişi verdi. Çalışanların iftar yapması ve lahmacun içinin olmaması üzerine iş yeri sahibi, siparişi verenlere lahmacunun yapılamayacağını söyledi.

Bir başka kişiye kaşarlı pide yapıldı

Bunun üzerine pideciden ayrılan iki kişiden sonra gelen bir başka müşteri de lahmacun istedi. İş yeri sahibi o müşteriye de lahmacun hazırlayamayacaklarını belirtti. Bunun üzerine müşteri kaşarlı pide istediğini söyledi.

Tehdit edip, dükkandan ayrıldılar

Daha sonra dükkana gelen ilk müşteriler, "neden bize lahmacun yapmadın" deyip, iş yeri sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine iki kişi iş yeri sahibini tehdit ederek dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri, dükkana rastgele ateş etmeye başladı. Çalışanlar büyük panik yaşarken, iş yerinin camları kırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"Bana ters bakış yaparak gittiler"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Sait Gökmen, "Olay iftar saatinden yarım saat sonra oldu. Cumartesi akşamı işin yoğun olduğu bir akşamdı. İş bitti arkadaşlar iftara oturdu. Gelen iki kişi vardı. Lahmacun istediklerini söylediler, ben de kalmadı, kapattım dedim. Onlar gittikten sonra iki kişi daha geldi. Onlarda iki lahmacun yapar mısın dedi, lahmacun kalmadığını, kapattığımı söyledim. 'Nasıl kapattın, üst kat açık' dedi. Üstte siparişini veren müşterinin oturduğunu fırınım kapalı olduğunu söyledim. Bana ters bakış yaparak gittiler. Hemen akabinde müşteriler yemeğini yedikten sonra kapatacağım anda başka bir müşteri gelip bana kaşarlı pide yapar mısın dedi? Ustada iç harcı var dedi" dedi.

"20 dakika sonra dükkanın önünden sol tarafa doğru biri geçip, dükkanın camlarına 5,6 el ateş etti"

Daha sonra dükkanın kurşunlandığını söyleyen Gökmen, "Kaşarlı pideyi usta hazırlayıp fırına attı. Lahmacun isteyenlerden birisi geri geldi. 'Ben lahmacun istedim, bana yapmıyorsun, başkası isteyince neden yaptın' dedi? 'Ben seni tanımam, sen beni tanımazsın' dedim. Kendisinin lahmacun istediğini, yeni müşterinin ise pide istediğini ifade ettim. 'Onlar geldiğinde de arkadaşlar yemek yiyordu. O esnada ocak kapalıydı' dedim. 'Ben gidiyorum gece 12'yi bekle' deyip, çıktı gitti. Aradan çok zaman geçmedi, 20 dakika sonra dükkanın önünden sol tarafa doğru biri geçip, dükkanın camlarına 5, 6 el ateş etti. O anda biz kasa ve fırının önündeydik. Bir anda ne olduğuna şaşırdık. Havaya ateş ederek aşağı doğru kaçtılar" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde iş yeri sahibi ve çalışanlarının kasa ile fırın arasında olduğu, mermilerin geldiği anda da saklandıkları görülüyor. Olayı gerçekleştirenlerin kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı öğrenildi.