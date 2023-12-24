Sultangazi\'de motosiklet kazası kameraya yansıdı

Sultangazi'de güvenlik önlemi almadan motosiklet ile yolculuk yapan iki arkadaş, kayarak yere düştü. Kazada yere düşen gençlerden birisi başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç sürücüsünün dikkati sayesinde ucuz atlatılan kaza, kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan motosiklete binen iki arkadaş, yolculuğa başladı. Bulvar üzerinde ilerleyen motosiklet, kasisten geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin üzerindeki iki arkadaş da yola savruldu. Motosikletten düşenlerden biri, yuvarlanarak o esnada seyir halinde bulunan ticari aracın tekerinin önüne düştü. Yaşanan olayda şoförün dikkati ise muhtemel bir felaketin önüne geçti. Durumu fark eden diğer sürücüler hemen yardıma koşarken, o anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay anı kamerada

Yaşanan feci olayda motosiklet ile yolculuk yapan şahıslardan birisi o esnada seyir halinde olan başka bir aracın altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati ve ani fren yapması ile kurtulurken, o anlar başka bir araç içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın koruyucu kask takmadan ve hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptıkları, bu esnada motosikletin kayması sonucu yere düştükleri ve arka tarafta yolculuk yapan kişinin yuvarlanarak başka bir aracın ön tekerinin önüne düştüğü, araç sürücüsünün dikkati sayesinde felaketin önlendiği görülüyor. - İSTANBUL