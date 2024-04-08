Sultangazi'de Motosiklet Sürücüsü Beton Duvar ve Trafik Uyarı Levhası Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de Motosiklet Sürücüsü Beton Duvar ve Trafik Uyarı Levhası Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Sultangazi\'de Motosiklet Sürücüsü Beton Duvar ve Trafik Uyarı Levhası Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek savruldu ve beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün boynunun kırıldığını tespit etti ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

08.04.2024 18:46  Güncelleme: 18:52
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Sultangazi'de hakimiyetini kaybederek savrulan motosiklet sürücüsü, beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy istikameti Ahmedi Hani Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MZ 0874 plakalı motosikletin sürücüsü Abdul Hamed Hamamy (25) seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Savrulan sürücünün kafası yol kenarında bulunan beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasına sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamamy'in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesme makinası ile trafik uyarı levhasının kesilmesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Motosiklet Sürücüsü Beton Duvar ve Trafik Uyarı Levhası Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Motosiklet Sürücüsü Beton Duvar ve Trafik Uyarı Levhası Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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