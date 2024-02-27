Sultangazi\'de Murathan Yılmaz cinayetinde Ejderha ailesine hapis cezası

Sultangazi'de eski kız arkadaşı Zehra Ejderha'nın evinin önünde ölü bulunan Murathan Yılmaz cinayetinden sorumlu oldukları iddia edilen Ejderha ailesinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sultangazi'de 30 Mayıs 2022'de eski sevgilisi Zehra Ejderha'nın evinin önünde cansız bedeni bulunan Murathan Yılmaz'ın ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen anne Türkan, baba Ahmet ve abi Mehmet Ejderha'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Ejderha ve Mehmet Ejderha, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya maktul Murathan Yılmaz'ın ailesi de müşteki sıfatıyla katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.
Karar açıklandı
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Ejderha ile Mehmet Ejderha'yı 'kasten öldürme' suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemlerini haksız tahrik altında işlediğini de dikkate alan heyet, bu cezayı 14'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çevirdi.
2 sanığa 15'er yıl hapis cezası
Sanıklara 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Toplamda 15'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılan sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verildi.
1 sanığa beraat
Öte yandan mahkeme, sanık Türkan Ejderha'nın üzerine atılı suçtan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Murathan Yılmaz 'maktul', Binnaz Yılmaz ile Hamza Yılmaz 'müşteki', Mehmet Ejderha, Türkan Ejderha ve Ahmet Ejderha ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ahmet, Türkan ve Mehmet Ejderha'nın 30 Mayıs 2022'de maktul Murathan Yılmaz'ın ikamet adreslerinin önünde gördükleri, bunun üzerine şüpheli Ahmet ile Mehmet' in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Murathan Yılmaz'a ateş ederek öldürdükleri, olay yerinden 2 silaha ait kovan ele geçirildiği, olayın hemen sonrasında ise şüpheli Türkan'ın diğer şüpheliler Ahmet ve Mehmet' e yardım ederek silahlardan birini komşusu Raziye'ye vererek saklanmasını istediği aktarıldı.
İddianamede, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir şahsın olayın bir kısmını gördüğünün, şüpheli Ahmet'in maktule doğru 2-3 el ateş ettiğini, daha sonra bu silahı olay yerinde bulunan eşi şüpheli Türkan'a verdiğini, Türkan'ın da komşusu olan Raziye'ye verdiğini söylediği kaydedildi.
Olay sonrası şüpheli Mehmet'in 2.silahı alarak ve kamera kayıt cihazını da sökerek tespit edilemeyen bir yere gizlediğinin anlatıldığı iddianamede,, böylece şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Ahmet ve Mehmet' in maktule ateş ettikleri, şüpheli Türkan'ın da yardım eden sıfatıyla diğer şüphelilerin eylemlerine iştirak ettiği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Ejderha ve Ahmet Ejderha'nın ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheli Türkan Ejderha'nın ise 'yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Murathan Yılmaz cinayetinde Ejderha ailesine hapis cezası - Son Dakika
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