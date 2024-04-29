Sultangazi'de restoran çatısında çıkan yangın büyük zarara yol açtı - Son Dakika
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Sultangazi'de restoran çatısında çıkan yangın büyük zarara yol açtı

Sultangazi'de bulunan bir restoranın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının büyük kısmını sardı. İçeride bulunan müşteriler dışarı kaçarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta zarar meydana geldi.

29.04.2024 16:55
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Sultangazi'de bir restoranın çatısında bacadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede çatının büyük kısmını sardı. Yangına içeride yakalanan müşteriler dışarı kaçtı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken işyerinde ise büyük çapta zarar meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Merkez Habibler Mahallesinde bulunan bir restoranın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bacadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatının büyük kısmını sardı. Alevleri gören işyeri çalışanları ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdiler. Restoranda bulunan müşteriler restorandan kendilerini can havliyle dışarı attı. Ardından park halindeki araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede restorana gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinin çatısında ise büyük çapta zarar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de restoran çatısında çıkan yangın büyük zarara yol açtı - Son Dakika

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