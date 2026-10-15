Sultangazi\'de sağanakta çöken duvar otomobilin üstüne yıkıldı, o anlar kamerada

Sultangazi'de sağanakta çöken duvar otomobilin üstüne yıkıldı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilin bir bölümü çamur altında kalırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi; kentteki sağanak birçok noktada su baskınına yol açtı.
İstanbul Sultangazi'de yağmurun etkisiyle duvar bir otomobilin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki duvar yağmurun etkisiyle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı, çamur yığınının altında kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?