Sultangazi\'de sağanakta çöken duvar otomobilin üstüne yıkıldı, o anlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de yağmurun etkisiyle duvar bir otomobilin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki duvar yağmurun etkisiyle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı, çamur yığınının altında kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.