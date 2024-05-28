Sultangazi'de tramvay kazası: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de tramvay kazası: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sultangazi'de arkadaşıyla şakalaşırken raylara düşen 13 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Olayda çocuğun kolu koparken, tramvay sürücüsü durumdan habersiz şekilde ilerledi.

28.05.2024 22:49
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Sultangazi'de arkadaşıyla şakalaşırken raylara düşen 13 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi T4 Tramvay hattı Hacı Şükrü durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı arkadaşları ile birlikte evine dönen Ahmet Murat Şahin (13), Hacı Şükrü durağında tramvaydan indikten sonra, tramvay içinde bulunan arkadaşları ile şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra tramvayın hareket etmesi ile bir anda dengesini kaybeden Şahin, raylara düştü. Çocuğun düştüğünü fark etmeyen vatmanın aracı hareket ettirmesi sonucu Şahin tramvayın altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koşarken, olay yerinin yakınında bulunan bir diyaliz merkezi çalışanları hemen çocuğa müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Kazada çocuğun kolu koparken, tramvay sürücüsünün ise durumdan habersiz şekilde devam ederek ilerlediği anlar çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı görünce küçük çocuğun yardımına koşan esnaf Engin Asan, "Okul çıkışı istasyonda bekleyen okul öğrencilerinden bir tanesi, iki vagon arasında bulunan demire elini uzattığı anda vagonun boşluğuna düşüyor. Sonra tramvay kolunun üzerinden geçiyor. Daha sonra yanımızda bulunan diyaliz hastanesinden hemşireler olaya müdahale ediyor. İlk yardım ekipleri geliyor, itfaiye ekipleri geliyor, polisler geliyor. Olaya bu şekilde müdahale ediliyor" dedi.

Çocuğun yardımına koşan vatandaşlardan Yunus Yıldırım ise, "Ben burada kuruyemiş dükkanındaydım aniden bayan sesi geldi, çığlık sesi geldi. O esnada ben de dışarıya baktım. Millet koşuşuyor tramvay raylarına. Dedim ki herhalde çocuk öldü. O esnada diyalizden çıkan bayanlar oldu, beyefendiler oldu. O tarafa doğru bir koştular. O esnada müdahale ettiler. Çocuğun kolu kırılmıştı. Bana da seslendiler, sargı bezi istediler. Ben de gittim sargı bezini getirdim. Sonra sedye için etraftaki arkadaşlardan yardım istediler. Sonra babası geldi ve çocuğunun o durumda olduğunu görünce tabi ağladı. Güvenlikçiler de bu konuda onu teselli etmeye başladılar. Maalesef çocuğun kolunun dirsekten ezildiğini, koptuğunu duydum üzüldük yani" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de tramvay kazası: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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