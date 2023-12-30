Sultangazi'de silahlı çatışma: 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi 1293 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. 15 yaşındaki Büşra Polat, 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına kurşun isabet etti. Polat'ın ağır yaralandığı olayda 27 yaşındaki Mustafa Kemal Balıkçı ise kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay sonrası şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine çatışmanın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Büşra Polat, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 15 yaşındaki Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa Taksim Araştırma Hastanesi'ne giden ve 10 suç kaydı bulunan yaralı Mustafa Kemal Balıkçı ise tedavi olmadan hastaneden ayrıldı. Olay sonrası sokaktaki birçok araç mermi isabet etmesi sonucu zarar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken saldırıda kullanılan 34 RB 8900 plakalı otomobil, 1432. Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede araçta 2 adet uzun namlulu silah ve 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.