Sultangazi\'de şüpheli tıraş makinesini kıyafetine sakladı, boş kutu rafta kaldı

Sultangazi'de bir markete müşteri gibi giren şüpheli, raftan aldığı tıraş makinesini kutusundan çıkarak kıyafetinin içine saklayıp mağazadan ayrıldı. Boş kutu rafta kalırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren şüpheli, rafları dolaşarak bir tıraş makinesini aldı. Mağaza içerisinde zaman zaman güvenlik kameralarını kontrol eden şahıs, paravanın arkasına geçerek tıraş makinesini kutusundan çıkardı ve kıyafetinin içine sakladı. Ardından boş kutuyu tekrar rafa bırakan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi mağazadan ayrıldı.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mağaza içerisinde dolaştığı, güvenlik kameralarını kontrol ettiği, paravanın arkasında tıraş makinesini kıyafetinin içine sakladığı ve boş kutuyu tekrar doluymuş gibi rafa bıraktığı görülüyor.