Sultangazi'de Tartışma Kısırlaştı, Sürücü Sopayla Araç Saldırdı

Sultangazi'de tartıştığı sürücünün aracına sopayla böyle saldırdı

Otomobilin camını ve aynasını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kamyonet şoförü ile aracı park etmeye çalışan sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinden bir süre sonra sopayla geri dönen kamyonet şoförü, tartıştığı kişinin otomobilin camını ve aynasını kırdı. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 20.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir işyeri sahibi ile seyir halindeki kamyonet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından işyeri sahibi aracını park edip oradan ayrılırken, kamyonet şoförü ise yanına aldığı sopayla geri dönerek park halindeki otomobile zarar verdi. Otomobilin camını ve aynasını kıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından otomobil sahibi polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.