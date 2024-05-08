Sultangazi'de Tehlikeli Scooter Sürüşü - Son Dakika
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Sultangazi'de Tehlikeli Scooter Sürüşü

Sultangazi\'de Tehlikeli Scooter Sürüşü

Sultangazi'de anayola çıkarak sol şeritten hızla giden scooter sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Elektrikli scooter sürücüsü, yaklaşık 80 kilometre hızla trafikte seyir halindeyken sol şeritten ilerledi. Bu durum, diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. O anları kaydeden bir başka sürücü, duruma tepki göstererek scooter sürücüsünün yasakları ihlal ettiğini belirtti ve can güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

08.05.2024 14:53
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Sultangazi'de anayola çıkarak sol şeritten hızla giden scooter sürücüsü hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay sabah saat 05.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri, Metris cezaevi istikametinde meydana geldi. Ana yola çıkan elektrikli scooter sürücüsü, yaklaşık 80 kilometre hız ile akan trafikte yolculuk yaptı. Sol şeritten giden scooter sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan bir başka sürücü ise duruma tepki göstererek, "Şu anda görüyorsunuz ben 70'i geçtim. Bu arkadaş böyle devam ediyor. Şu anda Baştabya'dayız Venezia'ya doğru gidiyoruz, ben şu anda 78 kilometre hızla gidiyorum. Bu arkadaş burada böyle devam ediyor. Bu yasak değil mi ? Arkadaş hem kendi canını, hem de bizim canımızı tehlikeye sokmuyor mu ?" diyerek duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Tehlikeli Scooter Sürüşü - Son Dakika

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