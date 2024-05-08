Sultangazi'de Tehlikeli Yolculuk: Elektrikli Scooter Sürücüsü Canları Tehlikeye Attı - Son Dakika
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Sultangazi'de Tehlikeli Yolculuk: Elektrikli Scooter Sürücüsü Canları Tehlikeye Attı

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Sultangazi'de anayola çıkarak sol şeritten hızla giden bir elektrikli scooter sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bir başka sürücü duruma tepki gösterdi.

08.05.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
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Sultangazi'de elektrikli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Sol şeritten hızla giden scooter sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı

İSTANBUL - Sultangazi'de anayola çıkarak sol şeritten hızla giden scooter sürücüsü hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay sabah saat 05.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri, Metris cezaevi istikametinde meydana geldi. Ana yola çıkan elektrikli scooter sürücüsü, yaklaşık 80 kilometre hız ile akan trafikte yolculuk yaptı. Sol şeritten giden scooter sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan bir başka sürücü ise duruma tepki göstererek, "Şuanda görüyorsunuz ben 70'i geçtim. Bu arkadaş böyle devam ediyor. Şuanda Baştabya'dayız Venezia'ya doğru gidiyoruz, ben şuanda 78 kilometre hızla gidiyorum. Bu arkadaş burada böyle devam ediyor. Bu yasak değil mi ?. Arkadaş hem kendi canını, hem de bizim canımızı tehlikeye sokmuyor mu ?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Tehlikeli Yolculuk: Elektrikli Scooter Sürücüsü Canları Tehlikeye Attı - Son Dakika

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