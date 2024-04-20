Sultangazi'de ocakta unutulan yemek, 5 katlı binada yangına neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tahliye edildi.
Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2286 sokak üzerinde meydana gelen yangın korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede unutulan yemek nedeniyle dumanlar üst katlara çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar üst katlarda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ev sahibi kadının komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldığı ve 1'i bebek 3 kişinin itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile tahliye edildikleri görülüyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası ekipler duman tahliye çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangını gören Onur Atıcı, "Mahalledeki komşumuz ocakta yemek unutmuş ve yemekten dolayı yoğun bir duman vardı. İtfaiye ekipleri geldiler ve yemeğin bulunduğu ocağın ateşini söndürdüler ve dumanı dışarıyı tahliye ettiler. Üst katta bulunanların dumandan etkilenmemeleri için itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile üst katlardaki çocuklar ve ufak bebek vardı onları kurtardılar herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
Ocakta unutulan yemek nedeniyle 5 katlı binada mahsur kalan vatandaşların itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildikleri anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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