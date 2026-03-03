Sultangazi'de Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de Yangın Paniği

Sultangazi\'de Yangın Paniği
03.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı, biri yaralandı.

Sultangazi'de 6 katlı bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalan 4 kişiden 2'si dumandan etkilenirken, ailesini kurtarmaya çalışan şahıs hafif şekilde yüzünden yaralandı. 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2511 Sokak'ta meydana geldi. Sultangazi'de 6 katlı bir binanın çatısındaki dairenin girişinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, yangın paniğe neden oldu. Binadakiler can havliyle dışarı çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı çift, oğlu ve gelini içeride mahsur kaldı. Binanın altında dükkanı bulunan diğer oğlu Sebahattin Çakır, ailesini kurtarmak için yangın söndürme tüpünü de alarak üst kata çıktı. Bu sırada içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalışan Sebahattin Çakır yüzünden hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, aileyi de dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ve yüzünden yaralanan Çakır olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, binanın çatı kısmının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise dron kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:57:51. #7.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.