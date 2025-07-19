Sultangazi'de Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Sultangazi'de Yangın Panik Yarattı

Sultangazi\'de Yangın Panik Yarattı
19.07.2025 13:53
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İstanbul Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın, 2 gecekonduya sıçradı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek çevredeki 2 gecekonduya sıçradı. Havadan da müdahale edilen yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki 2 gecekonduya sirayet eden yangında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alan gecekonduda yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otluk alana itfaiye ekipleri müdahalesinin devam ettiği öğrenilirken, helikopterle ekiplere destek verildi. Yangında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, alevlerin sirayet ettiği gecekondular kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yanan otluk alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için müdahale ettiği görülürken, alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.

Bölgede yaşayan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Otluk alanda yangın çıkıyor. Küçük bir çocuk görüp annesine haber veriyor. 2 gecekonduya da sirayet etti. Herhangi bir can kaybı olmadı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bölgede yaşayan Gökhan Yılmaz isimli bir diğer vatandaş ise "Ailemizle kahvaltı yaptığımız esnada bir anda komşunun çocuğu koşarak yanımıza gelip, yanıyoruz dedi. Ateşlerin etrafı sardığını gördük. Ben kendi çapımda evimi korumak amacıyla müdahalede bulundum. Fakat bu iki eve müdahale edemedik. Yangının baştan başladığını gördük. O Yangın buraya kadar sıçramış, iki ev birden kullanılamaz hale geldi. Burası kurak otluk alan olduğu için yanmış olabilir. Yangının nasıl çıktığını bende bilmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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