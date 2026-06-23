Sultangazi'de Yangın Yeniden Başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de Yangın Yeniden Başladı

Sultangazi\'de Yangın Yeniden Başladı
23.06.2026 15:17
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Sultangazi'deki plastik eşya deposunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayıp paniğe neden oldu.

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 2 hafta önce yanan tek katlı plastik eşya deposundan yeniden alevler yükseldi. Yangın ormanlık alana sirayet ederken, alevlere teslim olan depo havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Habipler Mahallesi 2723 Sokak'taki tek katlı plastik eşya deposunda saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında da büyük çapta hasar gören depodan yeniden alevler yükseldi. Yangın hurda ve içerdeki malzemelerin tutuşmasıyla büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler ormanlık alana da sıçrarken, bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangın vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Çevre ilçelerden olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altında alındı. Deponun alev alev yandığı anlar ise dron kamerasına yansıdı.

Nebi Taşbaş isimli vatandaş, "Yangın ormanlık alana da sıçradı. Burası daha önce de yandı" dedi.

Hidayet Şahin ise, "Kedilere acıdım. Korktum. Yangın ormana da sıçradı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Plastik, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Yangın Yeniden Başladı - Son Dakika

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