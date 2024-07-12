Sultangazi'de zabıta ekiplerine saldırı kamerada

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Sultangazi'de ihbar üzerine olay yerine giden zabıta ekiplerine saldırı kamerada

İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekiplerine saldırdılar

İSTANBUL - Sultangazi'de bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden zabıta ekipleri inşaat yetkililerinin saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 10.30 sılarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine hafriyat ve kazı çalışması için izin almadan çalışma başlatıldığı ve bitişiğinde bulunan binanın ise hiç bir önlem alınmadığı ve bu nedenle temelinde kayma yaşanabileceği gerekçesi ile şikayette bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri yetkili kişiler ile görüşüp çalışmayı durdurmak istediği esnada müteahhit olduğu düşünülen kişi ve bir yakını zabıta ekiplerine saldırmaya başladı. Durumu fark eden inşaat çalışanları ve vatandaşlar araya girip tarafları ayırmak isterken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.