Sultangazi'de bir dükkana müşteri süsü vererek giren kişi, beğendiği telefona kılıf ve ekran koruyucu taktırdı. Ardından iş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp cihazı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir telefon mağazasında yaşandı. İddiaya göre, iş yerine müşteri gibi giren bir şahıs, vitrindeki en pahalı telefonu beğendi. Şahıs, telefona ekran koruyucu ve kılıf taktırdıktan sonra ödemeyi banka hesabına göndereceğini belirterek iş yeri sahibinden IBAN numarasını istedi. Bu sırada iş yeri sahibi telefonu çaldı ve görüşme yapmak için kısa süreliğine şahsın yanından ayrıldı. İş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, telefonu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Arkama döndüğümde şahıs ortada yoktu"

Olayı anlatan işletme sahibi Murat Yusuf, "Dün bir şahıs içeri girdi, telefon almak istedi. Vitrine baktı, en iyi ve en pahalı cihazı beğendi. Kırılmaz cam ve kılıf istedi, onları da taktık. Ödeme yapmak için benden IBAN istedi, ben de verdim. O esnada telefonum çaldı. Telefon görüşmesi yaptım. Arkama döndüğümde şahıs ortada yoktu. Telefonu alıp kaçmış maalesef. Yaklaşık 25 bin lira civarında zararımız var. Kamera kayıtlarımız mevcut. Diğer esnaflara da söylüyorum, dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların da başına gelmesin. Allah kimseye bunu yaşatmasın" dedi.

"O anlar kamerada"

Müşteri kılığında mağazaya giren kişi, ödemeyi hesaba göndereceği yalanını söyleyerek iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın telefonu aldıktan sonra iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.